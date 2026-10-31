AFMS Medical Officer Vacancy 2026: एसएससी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर से स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस AFMS की ओर से एसएससी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार एएफएमएस में बतौर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 120 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन 09 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 18 नवंबर, 2026 तक मौका दिया जाएगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल ऑफिसर के कुल 120 पदों पर चयन होगा। इसमें 90 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए कुल 30 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। कौन कर सकते हैं अप्लाई एसएससी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर, 2026 के आधार पर 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। अर्थात जिन उम्मीदवारों का जन्म 02 जनवरी, 1997 को या उसके बाद हुआ हो, वे उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे।