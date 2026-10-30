DU Assistant Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट युवाओं के लिए निकली भर्ती, ऐसे होगा 215 पदों पर चयन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल डीयू ने असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 19 नवंबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।

कितने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 215 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कुल 164 पद, एससी के लिए कुल 33 पद और एसटी के लिए कुल 18 पद आरक्षित है।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता डीयू में असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में 2 वर्षों का कार्यानुभव भी होना चाहिए। उम्मीदवारों की अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट और और हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आवेदन करने की अधिकतम उम्र 32 वर्ष निर्धारित है।