AFMS Medical Officer Vacancy 2026: एमबीबीएस डिग्री धारकों के लिए सेना में मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 120 उम्मीदवारों का होगा चयन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस AFMS की ओर से एसएससी मेडिकल ऑफिसर परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार AFMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रकिया को पूरा कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिये कुल 120 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार 18 नवंबर, 2026 तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कितनी होनी चाहिए उम्र इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 दिसंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। एमबीबीएस डिग्री धारकों की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, पोस्टग्रेजुएट डिग्री धारकों की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।