जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है। भारतीय वायु सेना की ओर से एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT 01/2027 Registration आज यानी 12 नवंबर से शुरू हो गए हैं।

जो अभ्यर्थी भारतीय वायु सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। वे आधिकारिक पोर्टल के जरिये AFCAT 2027 Application Form भर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर, 2026 तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं

कितनी होनी चाहिए उम्र फ्लाइंग ब्रांच के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों का जन्म 02 जनवरी, 2004 से लेकर 01 जनवरी, 2008 के बीच होना चाहिए। अभ्यर्थियों की आयु 20 से 24 वर्ष के बीच निर्धारित है। इसके साथ ही ग्राउंड ड्यूटी के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 02 जनवरी, 2002 से लेकर 01 जनवरी, 2008 के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 20 से 26 वर्ष के बीच निर्धारित है।

शैक्षणिक योग्यता फ्लाइंग ब्रांच के पदों के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से गणित और फिजिक्स विषय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पूरा किया होना चाहिए या इसके समकक्ष बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।