BSF Tradesman Admit Card 2026 Date: कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा के लिए इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड, एग्जाम 2 दिसंबर को

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन लिखित परीक्षा एडमिट कार्ड तिथि की घोषणा कर दी गई है। बता दें, लिखित परीक्षा का आयोजन 02 दिसंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा के कुछ दिन पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड बीएसएफ की ओर जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा 17 नवंबर, 2026 को की जाएगी। उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।