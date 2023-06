Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता क्या है? जानें एक देश एक कानून UCC के फायदे क्या हैं?

What is Uniform Civil Code (UCC)? एक देश एक कानून की दिशा में महत्वपूर्ण अपडेट। भारत के विधि आयोग (Law Commission of India, LCI) ने देश के तमाम धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर सुझाव 30 दिनों के अंदर आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक ईमेल आइडी membersecretary-lci@gov.in पर धार्मिक संगठन या व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकते हैं। एलसीआइ सुझाव देने वाले संगठन या व्यक्ति से विस्तार के चर्चा के लिए आमंत्रित भी कर सकता है। विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर सुझाव आमंत्रित किए जाने के बाद इस पर बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। आइए समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?

What is Uniform Civil Code (UCC)? क्या समान नागरिक संहिता?

समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। समान नागरिक संहिता में जिन पहलुओं पर सभी नागरिकों के लिए एकसमान कानून बनाया जाएगा, उनमें व्यक्तिगत स्तर; संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार; विवाह, तलाक और गोद लेना आदि शामिल हैं। बता दें हमारे संविधान के मुताबिक भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों (जैसे - हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, आदि) को मानने वाले नागरिकों को अपने धर्म से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में नागरिक अपने-अपने धर्म के अनुसार बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं।

Benefits of Uniform Civil Code (UCC)? समान नागरिक संहिता लागू होने के क्या फायदे हैं?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शत्रुघ्न सोनवाल के अनुसार, “भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956; जो कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन व अन्य धर्मों व संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा, मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जाती है। यूसीसी के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं व बच्चों के जीवन उत्थान में काफी मदद मिलेगी।”