एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल कक्षा 12वीं लाखों छात्रों का इंतजार कल खत्म होने जा रहा है। बोर्ड अधिकारियों द्वारा कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित विद्यासागर भवन में परिणाम घोषित किए जाने के आधे घंटे बाद, यानी दोपहर 3:00 बजे से ऑनलाइन रिजल्ट लिंक सक्रिय हो जाएगा। परीक्षार्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट wbchse.wb.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इसके अलावा 'डब्ल्यूबीसीएचएसई रिजल्ट्स' मोबाइल ऐप के जरिए भी परिणाम देखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन उपलब्ध होने वाला स्कोरकार्ड अस्थायी होगा, जबकि हस्ताक्षर और मुहर वाली मूल मार्कशीट छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों से ही प्राप्त होगी।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे परिणाम पश्चिम बंगाल कक्षा 12वीं तीसरे सेमेस्टर का परिणाम कल जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों एवं अभिभावक की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। इन स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।