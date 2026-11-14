Uttarakhand TET Result 2026: उत्तराखंड टीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार उत्तराखंड टीईटी की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे (UBSE) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।