UKPSC PCS Pre Admit Card 2026: उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट pscuk.net.inपर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद UKPSC Upper PCS Prelims Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज करें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

UKPSC Upper PCS Prelims Admit Card 2026