एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी UPTET 2027 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यूपीटीईटी की परीक्षा में आवेदन करने की लास्ट डेट 23 दिसंबर, 2026 है।

कब होगा UPTET 2027 यूपीटीईटी की परीक्षा 26 एवं 27 फरवरी, 2027 को संचालित की जाएगी। यूपी टीईटी की परीक्षा में 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट के लिए संचालित की जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा।

आवेदन शुल्क इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित है।