एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन डेट्स, एग्जाम डेट्स का एलान कर दिया है। ऐसे में जो युवा चाहे वे उत्तर प्रदेश राज्य के हों या स्टेट के बाहर के सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और यूपी में शिक्षक बनने की पात्रता हासिल कर सकते हैं।

आवेदन के लिए OTR अनिवार्य आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि यूपी टीईटी के लिए फॉर्म भरने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR अनिवार्य है। बिना ओटीआर किये ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में जैसे ही आवेदन स्टार्ट हों पहले उम्मीदवार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद ही यूपी टीईटी फॉर्म को भरें।