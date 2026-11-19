एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम का आयोजन 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 को करवाया जायेगा। अब इसी क्रम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस एग्जाम में भाग लेने जा रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट के अनुसार परीक्षा तिथियों का एलान कर दिया है ताकी अभ्यर्थी परीक्षा तिथि की सटीक जानकारी हासिल करके उसी अनुसार अपनी आगे की तैयारियां कर पाएं।

इन डेट्स में होगा एग्जाम एनटीए की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14, 15, 16, 17, 18 और 21 दिसंबर 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित होगी।

डेट, शिफ्ट और सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल देखें आपको बता दें कि यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम कुल 87 विषयों के लिए आयोजित होगा। आप किस डेट और शिफ्ट में किस सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित होगी उसकी डिटेल यहां देख सकते हैं और साथ ही एग्जाम शेड्यूल का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।

UGC NET 2026 exam schedule PDF एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड इन डेट्स में होंगे जारी एनटीए द्वारा साझा की गई डिटेल के अनुसार यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 23 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।

सभी अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड 7 दिसंबर 2026 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे जिसे उम्मीदवार ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे।