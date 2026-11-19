एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में सरकारी नौकरी की बहार आने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कानूनगो, अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक और विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी के बंपर पदों पर भर्ती आने वाली है। जल्द ही इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन स्टार्ट किये जायेंगे। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं वे अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दें ताकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएं।

कहां कितने पद हैं रिक्त प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग में 5000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से पहले चरण में 3310 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जायेंगे वहीं अन्य पदों के लिए बाद में भर्ती की जाएगी। आप नीचे टेबल से देख सकते हैं कि किस पद के लिए कितने पद रिक्त हैं।

पद का नाम रिक्त पदों की संख्या विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी 96 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 414 विशेष सर्वेक्षण अमीन 2609 विशेष सर्वेक्षण लिपिक 191 पद के लिए योग्यता विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी AICTE / UGC से मान्यता प्राप्त तथा सम्बन्धित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 (दो) वर्षों का सरकारी / निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव।