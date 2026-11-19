एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) के लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से साझा की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक UPTET 2026 Registration 24 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी UPTET Exam 2027 Date में भाग लेने चाहते हैं। वे आधिकारिक पोर्टल की मदद से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। यूपी टीईटी की परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है और अभ्यर्थी 27 नवंबर तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।

यहां देखें UPTET का पूरा शेड्यूल विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: 24 नवंबर, 2026

ओटीआर और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू: 24 नवंबर, 2026

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 23 दिसंबर, 2026

फॉर्म में सुधार करने की तिथि: 27 दिसंबर, 2026

परीक्षा की तिथि: 26 और 27 फरवरी, 2027 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होगा UPTET यह परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए आयोजित कराई जाएगी।

कब शुरू होगी परीक्षा आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यूपी टीईटी की परीक्षा 26 और 27 फरवरी, 2027 को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक पोर्टल पर एडमिट कार्ड की घोषणा की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।