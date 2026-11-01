UPTET 2026: इलाहबाद हाई कोर्ट ने दो सवाल हटाए, अब 148 प्रश्नों के आधार पर रिवाइज्ड रिजल्ट होगा जारी; पढ़ें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी टीईटी 2026 एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी (UPTET) परीक्षा के विवादित प्रश्नों और उत्तर कुंजी (Answer Key) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण (PNA) को संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है।

कोर्ट के सुनवाई में क्या कहा? इलाहबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि परीक्षा के मास्टर सेट में शामिल प्रश्न 36 और 37 के विकल्प अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण थे। आयोग द्वारा इन दोनों प्रश्नों के दो-दो उत्तर सही मानते हुए केवल चुनिंदा विकल्पों का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को ही अंक दिए गए थे। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस प्रक्रिया को अनुचित और असमान माना। अदालत ने स्पष्ट निर्णय दिया कि इन दोनों विवादित प्रश्नों को संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए और केवल शेष 148 प्रश्नों के आधार पर ही सभी अभ्यर्थियों के अंकों का पुनर्मूल्यांकन करके नया स्कोरकार्ड तैयार करने का निर्देश दिया है।

नए सिरे से कटऑफ होगा तय, लाखों अभ्यर्थी हो जायेंगे परीक्षा के लिए क्वालीफाई इलाहबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश के बाद परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के परिणाम पर पड़ेगा। 148 अंकों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन होने से कट-ऑफ का दायरा नए सिरे से तय होगा, जिससे 1 या 2 नंबरों से पात्रता परीक्षा पास करने से चूके अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

केवल याचिकाकर्ता नहीं, सभी को मिलेगा लाभ अदालत ने अपने आदेश में यह बात पूरी तरह साफ कर दी है कि इस फैसले का लाभ सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परीक्षा देने वाले सभी प्रभावित उम्मीदवारों को समान रूप से दिया जाएगा।