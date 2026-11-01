CBSE: दसवीं के लिए 5 अनिवार्य विषय जरूरी, स्किल सब्जेक्ट बनेगा सुरक्षा कवच; मुख्य विषय में फेल होने पर भी हो जायेंगे पास!

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 9 में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। वर्तमान में कक्षा 9 में पढ़ रहे छात्रों के लिए 2028 की CBSE कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में पांच अनिवार्य विषय (Standard Papers) होंगे। इसके साथ ही छात्रों के पास एक अतिरिक्त स्किल विषय चुनने का विकल्प रहेगा। गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में फेल होने की स्थिति में भी अतिरिक्त स्किल विषय की परीक्षा पास करने में मदद कर सकता है।

सीबीएसई बोर्ड ने दी यह सूचना परीक्षा के नए पैटर्न को स्पष्ट करते हुए सीबीएसई ने गुरुवार को व्यावसायिक शिक्षा के लिए दो रास्ते रेखांकित किए। छात्र 'स्कूल-आधारित मूल्यांकन' और 'राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्किल सर्टिफिकेट' देने वाली बोर्ड परीक्षा के बीच चुनाव कर सकते हैं। विशेष रूप से 2026-27 सत्र में कक्षा 9 में पढ़ने वाले उन छात्रों पर लागू होता है, जो 2028 में अपनी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे।