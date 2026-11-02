UP PET Answer key 2026 OUT: यूपी पीईटी प्रोविजनल आंसर की जारी, सभी सेटों की PDF यहां से से करें डाउनलोड
यूपीएसएसएससी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की प्रोविजनल UP PET Answer key Download के उपलब्ध करवा दी गई हैं। आप इस ...और पढ़ें
HighLights
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी।
सभी सेटों की आंसर की इस पेज से करें डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब UPSSSC द्वारा सभी सेटों की आंसर की/ मास्टर सेट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर सभी सेटों की प्रोविजनल उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए इस पेज पर सभी तीन दिन और 6 शिफ्ट की परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की के पीडीएफ नीचे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जहां से आप डायरेक्ट भी उत्तर कुंजी डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और प्राप्त अंकों का अनुमान भी लगा सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड करें आंसर की
यूपी पीईटी आंसर की डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिस बोर्ड में आंसर की पीडीएफ पर क्लिक करें। अब जो पेज खुलेगा उसमें आप जिस डेट और शिफ्ट की आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें।
इसके साथ ही सभी सेटों का आंसर की का डायरेक्ट लिंक नीचे भी दिया जा रहा है। आपको जिस भी शिफ्ट की आंसर की डाउनलोड करनी है उस पर क्लिक करके उत्तर कुंजी प्राप्त कर लें।
डेट एवं शिफ्ट वाइज आंसर की का लिंक
- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 01-11-2026 की द्वितीय पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें ।
- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 01-11-2026 की प्रथम पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें ।
- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 30-10-2026 की द्वितीय पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें ।
- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 30-10-2026 की प्रथम पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें ।
- विज्ञापन संख्या-16-परीक्षा/2026, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 25-10-2026 की द्वितीय पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें ।
- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 25-10-2026 की प्रथम पाली की Provisional उत्तर कुंजी देखने हेतु यहां क्लिक करें ।
8 नवंबर तक एक्टिव रहेगा लिंक
सभी उम्मीदवारों को बता दें कि यूपी पीईटी प्रोविजनल आंसर की का लिंक 8 नवंबर 2026 तक एक्टिव रहेगा। ऐसे में तय तिथि में आंसर की डाउनलोड करके चेक कर लें। 8 के बाद आप उत्तर कुंजी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा दिनांक 25 अक्टूबर 2026, 30 अक्टूबर 2026 व 01 नवंबर 2026 को प्रत्येक दिवस दो पालियों में प्रदेश के 60 जनपदों में आयोजित की गयी थी।
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