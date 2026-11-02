UP PET Answer key 2026 OUT: यूपी पीईटी प्रोविजनल आंसर की जारी, सभी सेटों की PDF यहां से से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब UPSSSC द्वारा सभी सेटों की आंसर की/ मास्टर सेट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर सभी सेटों की प्रोविजनल उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए इस पेज पर सभी तीन दिन और 6 शिफ्ट की परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की के पीडीएफ नीचे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जहां से आप डायरेक्ट भी उत्तर कुंजी डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और प्राप्त अंकों का अनुमान भी लगा सकते हैं।