UPSSSC PET Admit Card 2026: इस डेट पर जारी हो सकता है यूपी पीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, डायरेक्ट यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पीईटी परीक्षा के लिए 12 अक्टूबर को एग्जाम सिटी स्लिप जारी की गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो UPSSSC PET Admit Card 2026 की घोषणा अगले सप्ताह तक की जा सकती है। एडमिट कार्ड UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल को दर्ज करना होगा।

किस डेट पर जारी होगा UPSSSC PET एडमिट कार्ड यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी एडमिट कार्ड जारी करने से संबंधित अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना साझा नहीं की गई है। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो UPSSSC PET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा 18 से 20 अक्टूबर के बीच की जा सकती है।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड यूपी पीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।