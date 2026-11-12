UPSSSC: उत्तर प्रदेश हवलदार इंस्ट्रक्टर और प्लाटून कमांडर परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC की ओर से हवलदार इंस्ट्रक्टर और प्लाटून कमांडर/ब्लॉक ऑर्गेनाइजर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप का एलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार हवलदार इंस्ट्रक्टर और प्लाटून कमांडर/ब्लॉक ऑर्गेनाइज की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें सिटी स्लिप हवलदार इंस्ट्रक्टर और प्लाटून कमांडर/ब्लॉक ऑर्गेनाइजर परीक्षा की सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।