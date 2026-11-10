ICSE Class 10th Date Sheet 2027: आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, 15 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईसीएसई कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए एक अहम खबर है। दरअसल काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) की ओर से ICSE Class 10th Date Sheet 2027 की घोषणा कर दी गई है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। सीआईएससीई की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 31 मार्च, 2027 तक आयोजित कराई जाएगी।

कितने एग्जाम सेंटर में आयोजित होगी परीक्षा आईसीएसई कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन कुल 2,835 एग्जाम सेंटर में किया जाएगा। इस बार कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 2,69,955 छात्र शामिल होंगे। कक्षा दसवीं यानी आईसीएसई की परीक्षा कुल 76 विषयों के लिए आयोजित कराई जाएगी।