एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को उपयोग करना होगा।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां उम्मीदवारों की मदद के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Important Announcement सेक्शन पर क्लिक कर लें। इसके बाद UPSSSC Havildar Instructor Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक कर लें। अब लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। UPSSSC Havildar Instructor Admit Card 2026