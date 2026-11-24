एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से एक्साइज कॉन्स्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और बेसब्री से UP Excise Constable Result 2026 रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। वे अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।