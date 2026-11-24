एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्माचारी चयन आयोग की ओर से सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में भगा लेने से पहले अपने परीक्षा शहर के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिये SSC CHSL Tier-I Exam City Slip 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

कैसे और कहां से करें डाउनलोड सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा की सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर सिटी स्लिप सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद SSC CHSL Tier-I Exam City Slip 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओप न हो जाएगी। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। कब होगी परीक्षा सीएचएसएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड की घोषणा भी की जाएगी। उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।