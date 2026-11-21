एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एनटीए जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक NTA JEE Mains Session I 2027 के लिए आवेदन नहीं किया है। उन अभ्यर्थियों के पास आवेदन करने का कल यानी 22 नवंबर तक आखिरी मौका है। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

कब होगा एग्जाम एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा का आयोजन 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा शहर की जानकारी यानी सिटी स्लिप 30 दिसंबर और एडमिट कार्ड 13 जनवरी, 2026 को जारी किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।