UPSC NDA NA I Final Results 2026 OUT: यूपीएससी ने एनडीए एनए-1 फाइनल रिजल्ट का किया एलान, एक क्लिक से डाउनलोड करें PDF

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नवल एकेडमी (NA) परीक्षा-1 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर UPSC NDA NA I Final Results डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है। उम्मीदवार अपने नाम के साथ-साथ रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें NDA NA I Final Result यूपीएससी एनडीए एनए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद UPSC NDA NA I Final Result लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाेगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। UPSC NDA NA I Final Result Direct Link

इतने उम्मीदवार हुए सफल यूपीएससी एनडीए एनए-1 की परीक्षा में कुल 617 उम्मीदवार पास हुए है। इसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 551 और महिला उम्मीदवारों की संख्या 66 है। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों को परीक्षा या रिजल्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करनी है। वे यूपीएससी द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर 011-24041001 या 011-40303444 पर सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही एसएसबी इंटरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए उम्मीदवार 011-26175473 पर संपर्क कर सकते हैं।