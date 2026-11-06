UPSC Mains Result 2026: यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इंटरव्यू के लिए 11 नवंबर से भरना होगा फॉर्म

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी लंबे समये से UPSC Mains Result 2026 का इंतजार कर रहे थे। वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट पीडीएफ में अपने रोल नंबर की जांच कर सकते हैं।

सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू में होंगे शामिल यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को जल्द ही इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यूपीएससी की ओर से फिलहाल इंटरव्यू तिथि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू तिथि से संबंधित जानकारी के लिए नियमित रूप से यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।

सफल अभ्यर्थी को भरना होगा ये फॉर्म जो अभ्यर्थी यूपीएससी सीएसई की मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं। उन्हें इंटरव्यू में शामिल होने के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरना होगा। सफल हुए अभ्यर्थियों को फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा। यूपीएससी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इस फॉर्म के लिए आवेदन 11 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। अभ्यर्थियों को 25 नवंबर, 2026 तक फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा।