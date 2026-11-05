UPSC Mains Result 2026 Date: यूपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कब होगा जारी? यहां मिलेगा पीडीएफ डाउनलोड करने का Direct Link

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा की सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल यूपीएससी की ओर से जल्द ही UPSC Mains Result 2026 का एलान किया जाएगा। बता दें, यूपीएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त, 2026 को किया गया था। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे।

वे बेसब्री से UPSC Mains Result 2026 का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट यूपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यहां उम्मीदवारों की मदद के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।