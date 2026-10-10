UPSC NDA 2 Result 2026: यूपीएससी एनडीए-II परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वे UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर UPSC NDA II Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, यूपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर, 2026 को किया गया था। यूपीएससी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों का नाम रिजल्ट में शामिल होगा। उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।