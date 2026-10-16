UPSC IES ISS Interview 2026: यूपीएससी आईईएस और आईएसएस इंटरव्यू शेड्यूल जारी, इस डेट पर होगा पर्सनैलिटी टेस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ISS इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। वे अभ्यर्थी यूपीएससी द्वारा जारी निर्धारित तिथि के भीतर जल्द ही इंटरव्यू में शामिल होंगे।

यूपीएससी द्वारा जारी UPSC IES/ISS Interview Schedule 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दें।