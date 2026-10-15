UPSC CDS 2 Result 2026: इसी वीक जारी हो सकता है यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट, डायरेक्ट यहां से डाउनलोड कर सकेंगे PDF

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से सीडीएस-2 परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर, 2026 को किया गया था। सीडीएस 2 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार बेसब्री से UPSC CDS 2 Result 2026 का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो सीडीएस-2 परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की जाएगी। उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

इन स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट यूपीएससी सीडीएस-2 परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे।