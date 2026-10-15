AIBE 22 Syllabus 2026: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिलेबस जारी, जानें किस विषय-टॉपिक से आएंगे कितने सवाल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 (AIBE- XXII) के लिए टॉपिक एवं विषय वार सिलेबस जारी कर दिया गया है ताकी इस एग्जाम में भाग लेने जा रहे उम्मीदवार बेहतर तरीके से अपनी तैयारियों को पूरा कर सकें। सिलेबस से उम्मीदवार निर्धारित टॉपिक को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इससे वे सिलेबस से बाहर की फालतू की चीजों को पढ़ने से बचेंगे।

टॉपिक/सब्जेक्ट वाइज सिलेबस AIBE 22 Exam में उम्मीदवारों से कुल 19 टॉपिक्स- संवैधानिक कानून, आई. पी. सी. (भारतीय दंड संहिता) एवं (नई) भारतीय न्याय संहिता, पी. सी. (दंड प्रक्रिया संहिता) एवं (नया) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure), साक्ष्य अधिनियम एवं (नया) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मध्यस्थता अधिनियम सहित वैकल्पिक विवाद निवारण, पारिवारिक कानून, जनहित याचिका, प्रशासनिक कानून, पेशेवर नैतिकता एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के अंतर्गत पेशेवर कदाचार के मामले, कंपनी कानून, पर्यावरण कानून, साइबर कानून, श्रम एवं औद्योगिक कानून, अपकृत्य कानून, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण कानून शामिल हैं संरक्षण कानून, कराधान संबंधी कानून, अनुबंध कानून, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, परक्राम्य लिखत अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और बौद्धिक संपदा कानून से सवाल पूछे जायेंगे।

किस टॉपिक से पूछे जायेंगे कितने सवाल, देखें डिटेल क्र. सं. विषय/ टॉपिक प्रश्नों की संख्या 1 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ (Constitutional law) 10 2 आई. पी. सी. (इंडियन पीनल कोड) एवं (नया) भारतीय न्याय संहिता 8 3 सी. आर. पी. सी. (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) एवं (नया) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 10 4 सी. पी. सी. (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर) 10 5 एविडेंस एक्ट एवं (नया) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8 6 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 4 7 फैमिली लॉ 8 8 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) 4 9 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 10 प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 4 11 कंपनी लॉ 2 12 एनवायरनमेंटल लॉ 2 13 साइबर लॉ 2 14 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 15 लॉ ऑफ टॉर्ट, इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 5 16 लॉ रिलेटेड टू टैक्सैशन 4 17 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 19 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 -- कुल प्रश्नों की संख्या 100

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