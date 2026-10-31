UPSC EPFO Interview Schedule 2026: यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू शेड्यूल जारी, DV के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UPSC EPFO Interview Schedule 2026 के आधार पर इंटरव्यू में शामिल होने के लिए योजना बना सकते हैं।

कब होगा यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू का आयोजन यूपीएससी की ओर से ईपीएफओ का आयोजन 16 से 27 नवंबर, 2026 के बीच किया जाएगा। इंटरव्यू दो शिफ्ट में आयोजित कराया जाएगा। पहली शिफ्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सुबह 9 बजे और दूसरी शिफ्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दोपहर 12 बजे रिपोर्ट करना होगा।