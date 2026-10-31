UP Co-operative Bank Result 2026: यूपी को-ऑपरेटिव में विभिन्न पदों के लिए जारी हुआ रिजल्ट, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड (UPCISB) ने विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट कैशियर, असिस्टेंट/टाइपिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए जारी किया गया है। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे। वे UPCISB की ऑफिशियल वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें रिजल्ट यूपी को-ऑपरेटिव में विभिन्न पदों के लिए रिजल्ट की घोषणा की गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।