UPSC ESE 2027 Exam Date: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी, इस डेट पर होगा प्रीलिम्स एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने UPSC Engineering Services Pre Exam 2027 के लिए पंजीकरण किया था। वे उम्मीदवार बहुत जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दें।

इस डेट पर होगी परीक्षा यूपीएससी की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इंजीनियरिंग सर्विस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी, 2027 को किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। सामान्य अध्ययन और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से लेकर 11.30 बजे तक और विषय से संबंधित परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा कुल 500 अंको के लिए आयोजित कराई जाएगी। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन 18 जून, 2027 को किया जाएगा।