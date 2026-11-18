एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा में सफल हुए कुल 2526 अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें, यूपीएससी की ओर से सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा का परिणाम 05 नवंबर, 2026 को जारी किया गया था। इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को अब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अपने दस्तावेजों को तैयार रखें।