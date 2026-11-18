कॉन्स्टेबल परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

3 शिफ्ट में होगा एग्जाम

कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन, कॉन्स्टेबल फायर और कॉन्स्टेबल ड्राइवर परीक्षा का आयोजन 02 दिसंबर, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। कॉन्स्टेबल फायर की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन की परीक्षा दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और कॉन्स्टेबल ड्राइवर की परीक्षा शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एग्जाम सेंटर पर परीक्षा से 1 घंटे 30 मिनट पहले प्रवेश शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।