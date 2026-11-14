CISF Constable Exam Date 2026: सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल एग्जाम शेड्यूल जारी, एडमिट कार्ड जल्द आने की उम्मीद

एजुकेसन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की ओर से कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन, कॉन्स्टेबल फायर और कॉन्स्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि का एलान किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। वे उम्मीदवार परीक्षा तिथि के आधार पर परीक्षा के लिए योजना बना सकते हैं।

कब होगी परीक्षा सीआईएसएफ की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कॉन्स्टेबल ट्रेडममैन, कॉन्स्टेबल फायर और कॉन्स्टेबल ड्राइवर परीक्षा का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 02 दिसंबर, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में संचालित की जाएगी।