UPSC IFS Mains Admit Card 2026: यूपीएससी सिविल सर्विस आईएफएस मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां upsc.gov.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे। वे अब मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए UPSC IFS Mains Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड ऑफिशियल पोर्टल पर उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड यूपीएससी सिविल सर्विस आईएफएस मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। एडमिट कार्ड डाउलोड करने के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें। अब UPSC IFS Mains Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाेगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।