एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से जनपदीय समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परीक्षा केंद्र सूची परीक्षा वर्ष 2027 जारी कर दी गई है। सभी 75 जिलों के लिए सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in के साथ ही इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

अनुमोदन के बाद 8113 पहुंची सेंटर्स की लिस्ट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद अब प्रदेश में कुल 8113 परीक्षा केंद्र हो गए हैं। इनमें 619 जीआइसी, 3383 वित्त पोषित विद्यालय, 4111 वित्त विहीन विद्यालय हैं। इससे पहले आई लिस्ट में 7526 केंद्र बनाए थे।