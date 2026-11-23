एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 और 20 नवंबर को दोनों ही दिन 2-2 शिफ्ट में करवाया गया था। अब आयोग की ओर से इस भर्ती परीक्षा के लिए सभी सेटों की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है।

उम्मीदवार UPESSC Assistant Professor Answer Key ऑफिशियल साइट upessc.up.gov.in या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

29 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका प्रोविजनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करके उम्मीदवार अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो उस पर निर्धारित अंतिम तिथि 29 नवंबर 2026 तक आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। हर आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। ध्यान रखें कि ऑब्जेक्शन ऑनलइन ही दर्ज किया जा सकता है। डाक आदि माध्यम से आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

सभी सेटों की आंसर की ऐसे करें डाउनलोड यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।

NOTICE BOARD में विo संo 04/2026 सहायक आचार्य की उत्तर कुंजी (Answer Key) लिंक पर क्लिक करें।

रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करें।

अब सभी सेटों की मास्टर आंसर की ओपन हो जाएगी।

इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। UP Assistant Professor answer key 2026 Link