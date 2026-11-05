UPESSC PRT Vacancy 2026: यूपी पीआरटी असिस्टेंट टीचर की परीक्षा के लिए GK के टॉप सवाल, एग्जाम में सफलता की बन सकते हैं गारंटी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पीआरटी असिस्टेंट टीचर परीक्षा का आयोजन निर्धारित एग्जाम सेंटर में 03 और 04 दिसंबर, 2026 को किया जाना है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। उनसे सामान्य ज्ञान के भी सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य ज्ञान के सवाल भी महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए यहां सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ जरूरी सवाल दिए गए हैं। ये सवाल UPESSC PRT Assistant Teacher Bharti 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

1. अतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है?

एटा

2. उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन-सा है?

संत रविदास नगर

3. यूपी के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है?

मिर्जापुर और सोनभद्र

4. लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

1921

5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी?

25 दिसंबर, 2000

6. महामाया आवास योजना उत्तर प्रदेश राज्य में किस वर्ष शुरू की गई थी?

10 सितंबर, 2007

7. अमृतलाल नागर का जन्म किस शहर में हुआ था?

आगरा

8. यूपी में हिंदी संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था?

30 दिसंबर, 1976

9. ‘विश्व भारती पुरस्कार’ में कितनी धनराशि दी जाती है?

1 लाख 51 हजार रुपए

10. कालिदास का पहला नाटक कौन-सा था?

मालविकाग्निमत्रं

11. दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि का क्या नाम है?

पैंटानल

12. साइयोक राष्ट्रीय उद्यान कौन-से देश में स्थित है?

थाईलैंड

13. सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है?

हॉकी

14. विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है?

14 सितंबर

15. सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

बृहस्पति

16. टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट का नाम क्या है?

विंबलडन

17. भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?

भारत रत्न

18. भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य कौन-से राज्य में स्थित है?

महाराष्ट्र





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