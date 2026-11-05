Haryana Board Date Sheet 2027: हरियाणा बोर्ड क्लास 10th-12th डेटशीट जल्द होगी जारी, यहां मिलेगा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कक्षा 10वीं एवं 12वीं हरियाणा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र एवं छात्राओं को डेटशीट का बेसब्री से इंतजार है। जो छात्र एवं छात्राएं हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। उनके लिए बोर्ड द्वारा जल्द ही Haryana Board 10th 12th Date Sheet 2027 जारी की जाएगी। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये टाइमटेबल डाउनलोड कर सकेंगे।

इन 4 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की डेटशीट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यहां छात्रों एवं अभिभावकों की मदद के लिए डेटशीट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। इन स्टेप्स की मदद से आसानी से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।