BPSC DSO Result 2026: बिहार जिला खेल अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ

बीपीएससी डीएसओ लिखित परीक्षा का रिजल्ट वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्रलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

इस दिन हुई थी परीक्षा

बीपीएससी की ओर से डीएसओ लिखित परीक्षा का आयोजन 29 और 30 जनवरी, 2026 को किया गया था। यह रिजल्ट लिखित परीक्षा, स्नातक, खेल संबंधित प्रोफेशनल कोर्स में प्राप्त अंक और खेल उपलब्धियों के आधार पर तैयार किया गया है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास हुए हैं। उन्हें आयोग की ओर से बहुत जल्द ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बता दें, बीपीएससी की ओर से इंटरव्यू के लिए आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरव्यू तिथि से संबंधित जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।