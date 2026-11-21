एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर, 2026 को किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब यूपीईएसएससी की ओर से UPESSC Principal Result 2026 का एलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

कब हुई थी परीक्षा आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल लिखित परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर, 2026 को किया गया था। इस परीक्षा में कुल सफल हुए उम्मीदवारों को 21 ,28, 30, 31 31 अक्टूबर 2026 और 17 नवंबर, 2026 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बता दें, लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के आधार पर कुल 110 उम्मीदवारों को प्रिंसिपल पद के लिए नियुक्त किया गया है।