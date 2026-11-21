जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में निकली टीजीटी के कुल 17,735 पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 23 नवंबर तक मौका है। जो उम्मीदवार टीजीटी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश अभी तक UP TGT Bharti 2026 के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। 23 नवंबर के बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

17,735 पदों पर होगी भर्ती यूपी में टीजीटी के कुल 17,735 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 16193 पद बालक विद्यालय और 1542 पद बालिका विद्यालय के लिए आरक्षित किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन फीस रजिस्ट्रेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित है। उम्मीदवार आवेदन करने के लिए अपनी कैटेगरी के आधार पर रजिस्ट्रेशन फीस नीचे देख सकते हैं। जनरल/ओबीसी: 1,000 रुपये एससी/एसटी: 500 रुपये दिव्यांग: 300 रुपये आयु-सीमा 01 जुलाई, 2026 के आधार पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। परीक्षा का स्वरूप लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 360 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती भी की जाएगी। परीक्षा में सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत सवाल के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी।