UP TET Revised Result 2026: यूपी टीईटी परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जल्द होगा जारी, नतीजों का पुराना लिंक वेबसाइट से डी-एक्टिवेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी (UPTET) परीक्षा के विवादित प्रश्नों और उत्तर कुंजी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण (PNA) को दोबारा से संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। इसके बाद अब जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से नए सिरे से सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट तैयार कर घोषित किया जायेगा।

कब तक जारी हो सकता है रिजल्ट यूपी टीईटी में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को बता दें कि अभी आयोग द्वारा रिजल्ट जारी होने की ऑफिशियल डेट का एलान नहीं किया गया है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि यूपी में चल रही कई टीचर भर्तियों में अभ्यर्थियों को अधिक मौके दिए जा सकें इसके लिए जल्द ही रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

पहले का रिजल्ट लिंक वेबसाइट से डी-एक्टिवेट आयोग द्वारा यूपी टीईटी का रिजल्ट 26 अगस्त को जारी किया गया था। उसके बाद से ही नतीजों का लिंक वेबसाइट पर एक्टिव था लेकिन अब इसे UPESSC द्वारा डी-एक्टिवेट कर दिया गया है।