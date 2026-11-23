एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2027 के लिए कल यानी 24 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

टीईटी फॉर्म भरने के लिए योग्यता एवं मापदंड यूपी टीईटी परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का बीएड/ B.Ed Special Exam/ DELED/ 4 वर्षीय बीएलएड/ बीए बीएड/ बीएससी बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। जो अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं वे इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।