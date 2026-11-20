UP School Holidays 2027: यूपी में 15 दिन की विंटर वेकेशन, होली-दिवाली पर भी मिलेगी लंबी छुट्टी; यहां देखें कैलेंडर
यूपी सरकार की ओर से UP School Holidays List 2027 जारी कर दी गई है। यहां देखें आखिर 2027 में स्कूलों में कितनी दिनों की छुट्टियां होगी।
HighLights
यूपी में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल।
15 दिन की होगा विंटर वेकेशन।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से School Winter Vacation 2026-27 की घोषणा कर दी गई है। ऑफिशियल कैलेंडर के मुताबिक स्कूलों में कुल 26 सार्वजनिक छुट्टियां रहेगी और UP School Vacation Dates के आधार पर स्कूलों व कॉलेजों में छुट्टियों तय की जाएंगी।