एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से School Winter Vacation 2026-27 की घोषणा कर दी गई है। ऑफिशियल कैलेंडर के मुताबिक स्कूलों में कुल 26 सार्वजनिक छुट्टियां रहेगी और UP School Vacation Dates के आधार पर स्कूलों व कॉलेजों में छुट्टियों तय की जाएंगी।