एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश-परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवार ने यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश-परीक्षा में भाग लेने के लिए पंजीकरण किया था। वे छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिये UP Sainik School Admit Card 2026 प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश-परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upsainikschool.org विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर UP Sainik School Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज करें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। UP Sainik School Admit Card 2026 Direct link