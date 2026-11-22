एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर (PRT) भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 3 एवं 4 दिसंबर को करवाया जाना है जिसके लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप कल यानी 23 नवंबर को जारी होने की उम्मीद है। सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी होगा। इंटीमेशन स्लिप आते ही वेबसाइट के साथ ही इस पेज पर डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया जायेगा जहां से आप डायरेक्ट लॉग इन डिटेल दर्ज करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पूर्व हो सकते हैं जारी सभी उम्मीदवारों को बता दें कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 से 4 दिन पूर्व जारी किये जा सकते हैं। परीक्षा 3 और 4 दिसंबर को है ऐसे में उम्मीद है कि 29 या 30 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं।